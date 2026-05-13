Gül Alcellat, 53 yaşında mezun oldu

13.05.2026 20:16
Kilis'te 4 çocuk ve 4 torun sahibi ev hanımı Gül Alcellat, 53 yaşında 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünden mezun oldu.

Alcellat, Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, bölüm hocalarından diplomasını aldı.

Alcellat, tören sonunda AA muhabirine, 1980 yılında ilkokula başladığını ve daha sonra eğitimini tamamlayamadığını söyledi.

43 yaşında önce ortaokul ve daha sonra liseyi dışardan bitirdiğini belirten Alcellat, 2024 yılında ise 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünü kazandığını ifade etti.

Devamlı okuma hevesi olduğunu anlatan Alcellat, şunları söyledi:

"Çocuklarım bana vesile oldular, ortaokul, liseyi dışarıdan bitirdim. Daha sonra üniversiteyi kazandım ve hayallerime kavuştum. Çocukken hep hemşire olmak isterdim. Ama geleneksel el sanatları da sevdiğim bölümdü. Bu bölümü okumak da güzeldi."

İlk sızamanlar yaşından dolayı okula çekinerek geldiğini kaydeden Alcellat, "Okula girerken güvenlik görevlileri 'teyze sen niye geldin?' dediklerinde ben de öğrenciyim derdim ve biraz şaşırırlardı. Okulda öğrenciler bana teyze diye hitap ederlerdi. Her şeye rağmen severek bu bölümü okudum. Devamsızlık dahi yapmamaya çalıştım. Hocalarımdan da Allah razı olsun bana çok yardımcı oldular." dedi.

Okumanın yaşı yok

Okumanın yaşı olmadığını vurgulayan Alcellat, "Hangi yaşta olursa olsun her yaşta okunabilir. Okuma beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir. O yüzden herkes okuyabilir. Yani okumak bir şeyler öğrenmek, ilim sahibi olmak güzel bir şey." diye konuştu.

Kep atarak mezun olduğu için mutlu olduğunu belirten Alcellat, "Hocalarım yaşım büyük olduğu için bana takılırdı. Bazen zorlandım ama direndim. Yani okuyacağım dedim. Ben buraya geldim, bunu bitireceğim dedim. Bugün kep attım, mezun oldum çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Alcellat, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Eşi Ali Rıza Alcellat da eşine bu süreçte destek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

