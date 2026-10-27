Gül Tut'un kızı Gülter hakkında hastalara eziyet iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gül Tut'un kızı Gülter hakkında hastalara eziyet iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gül Tut\'un kızı Gülter hakkında hastalara eziyet iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Annesini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ülkem Gülter hakkında özel hastanede hemşirelik yaptığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eski nişanlısının görüntüleri savcılığa teslim ettiği belirtildi.

YALOVA'da 'Güllü' adıyla tanınan annesi şarkıcı Gül Tut'u (52) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'Kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı dönemde, 'hastalara eziyet ettiği' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül 2025'te 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde 'hastalara eziyet ettiği' iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa başvurup, bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASI

Eminoğlu, Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter'in, hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

ÖLÜM SAATLERİYLE İLGİLİ İDDİA

Eminoğlu'nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaYalovaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
17:32
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:44:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Gül Tut'un kızı Gülter hakkında hastalara eziyet iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei