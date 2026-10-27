Gül Tut\'un kızı Gülter hakkında hastalara eziyet iddiasıyla soruşturma başlatıldı

YALOVA'da 'Güllü' adıyla tanınan annesi şarkıcı Gül Tut'u (52) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'Kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı dönemde, 'hastalara eziyet ettiği' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül 2025'te 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde 'hastalara eziyet ettiği' iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa başvurup, bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASI

Eminoğlu, Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter'in, hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

ÖLÜM SAATLERİYLE İLGİLİ İDDİA

Eminoğlu'nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da yer aldığı öğrenildi.