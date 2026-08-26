Gül Tut'un Ölümünde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Gül Tut'un Ölümünde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

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Gül Tut'un ölümüne ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri, tutuklu sanıkların hareketlerini gösteriyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te pencereden düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Apartmanın güvenlik kamerasına ait görüntülerde, olayın ardından hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tut'un kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen olay anında odada bulunan diğer sanık Sultan Nur Ulu yer alıyor.

Kamera kaydındaki saat bilgisine göre 01.43 sıralarında bina girişine gelen Gülter'in polis ekipleriyle konuştuğu, daha sonra merdivenlerden daireye çıktığı anlar görüntülere yansıyor.

Görüntülerde, Tut'un düşmesinin ardından Gülter ile Ulu'nun yaşadığı hareketlilik ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi de yer alıyor.

Olay

Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın 1 Ekim'de görülmeye başlanacağı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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