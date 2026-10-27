Gülbirlik gülçiçeği fiyatını 95 liraya çıkarıp ek ödemeyi 3 Kasım'da başlatacak

???????Gülbirlik, 2026 yılı gülçiçeği alımında kilogram başına 80 lira olan taban fiyatı 95 liraya çıkardı.

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, yaptığı yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir başkanlığında yapılan toplantıda ek ödeme kararı alındığını bildirdi.

Sezon başında belirlenen fiyatın üretim maliyetleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak yeniden değerlendirildiğini belirten Işıdan, daha önce ödenen kilogram başına 80 liraya 15 lira ek ödeme yapılacağını kaydetti.

Işıdan, ek ödemelerin 3 Kasım 2026'da başlayacağını belirterek, bu sezon bölgede yaklaşık 17 bin ton gülçiçeği alımı yapıldığını ifade etti.