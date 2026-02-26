Gülcan Kış: Korku İklimi Yaratılıyor

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan gözaltı ve tutuklamalara yönelik verdiği soru önergesine Adalet Bakanlığı'ndan gelen yanıtın ardından, "Adalet Bakanı değişti ama zihniyet değişmedi. Eleştiriyi 'hakaret' diyerek yargı sopasına dönüştürdünüz. Bu anlayışla ne gerçeği örtebilirsiniz ne de toplumu susturabilirsiniz. Bu bir hukuk meselesi değil, demokrasi krizidir. Bu ülke susmaz. Bu korku düzeninin cevabını halk sandıkta verecektir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen adli işlemlere ilişkin TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesine Adalet Bakanlığı'ndan gelen cevapta, bu tür soruşturmalar hakkında ayrı bir istatistik tutulmadığının ifade edildiğini belirterek, yanıtın gerçeği gizlediğini savundu.

Kış, konuya ilişkin şunları söyledi:

"'Düşünce özgürlüğü' diyerek geldiniz. Bugün geldiğimiz noktada ise sosyal medyada yazanı, konuşanı, eleştireni hedef alıyorsunuz. Dünyanın en gelişmiş yargı bilişim sistemlerinden biriyle övünüp, sosyal medya nedeniyle kaç kişinin soruşturma geçirdiğini 'bilmiyoruz' diyemezsiniz. Bu bir eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir. Sosyal medyada konuşanı alıyorsunuz. Sokak röportajı vereni alıyorsunuz. Röportaj yapanı da alıyorsunuz. Gazetecilerin sesini kısmak için her türlü yıldırma politikasına başvuruyorsunuz. Bu ülkede artık kimse konuşmasın istiyorsunuz."

"Mesele isimler değil, korku iklimi yaratma çabasıdır"

Gazeteci Alican Uludağ'ı iki çocuğunun gözü önünde, sabaha karşı 50 polisle evini basarak aldınız. Bugün CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Turan 'sosyal medyada hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındı. Daha dün bir başkası, yarın bir başkası. Burada mesele isimler değil, korku iklimi yaratma çabasıdır.

Genel Başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere milletvekillerimize gönderilen fezlekelerin haddi hesabı yok. Meclis'i de, toplumu da susturmak istiyorsunuz. Bakan değişti ama zihniyet değişmedi. Eleştiriyi 'hakaret' diyerek yargı sopasına dönüştürdünüz. Bu anlayışla ne gerçeği örtebilirsiniz ne de toplumu susturabilirsiniz. Bu bir hukuk meselesi değil, demokrasi krizidir. Bu ülke susmaz. Bu korku düzeninin cevabını halk sandıkta verecektir."