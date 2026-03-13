Gülcihan Camisi İbadete Açıldı

13.03.2026 22:56
Hatay'da hayırseverlerle yapılan Gülcihan Camisi, törenle ibadete açıldı. 123'üncü cami.

Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan Gülcihan Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arsuz ilçesinde devlet koordinasyonunda ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan caminin açılış törenine Vali Mustafa Masatlı, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ibadete açılan 123'üncü caminin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Masatlı, depremlerde şehrin yaklaşık yüzde 40'lık bina stokunun kullanılamaz hale geldiğini ve yapılar arasında camiler ve dini mekanların da bulunduğunu kaydetti.

Hatay'ı her geçen gün daha sağlam adımlarla yeniden inşa ettiklerini dile getiren Masatlı, "Hatay'ımızı daha sağlam, güvenli ve güçlü bir şekilde geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

