Gülen'in Torunu ABD Ordusunda Subay Çıktı - Son Dakika
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Gülen'in Torunu ABD Ordusunda Subay Çıktı

Gülen\'in Torunu ABD Ordusunda Subay Çıktı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç'ın oğlu, ABD ordusunda subay olarak görev yapıyor.

06.11.2024 12:03
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç'tan doğan torunu Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda görevli subay olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan damat Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin yöneticiliğini yaptı. Adem Kalaç ayrıca, Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı. Hansa Zeynep ile evli olması nedeniyle damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın 4 çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okudu. 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı. ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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