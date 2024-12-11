Güler'den Sinirlioğlu'na Ziyaret

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilen emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilen Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.