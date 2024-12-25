Güler: Suriye Gelişmelerini Anında Paylaşıyoruz

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlerle anında paylaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Olursa yine memnuniyetle sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantı öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Güler, Suriye'de yeni bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Olursa yine memnuniyetle sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."