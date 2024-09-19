Güler ve İslamzade'den işbirliği görüşmesi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı."