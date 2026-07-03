Güler ve Manzo Görüşmesi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu makamında kabul etti" denildi.
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