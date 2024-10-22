Güler ve Mustafayev'in Görüşmesi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.