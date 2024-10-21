Güler ve Sybiha'dan Savunma Görüşmesi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Açıklamada, iki bakanın görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.