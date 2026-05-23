Gülistan Doku Davasında Gelişme

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.

