TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gülistan Doku Davasında Gelişme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?