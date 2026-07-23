Gülistan Doku'nun Annesinden Çağrı - Son Dakika
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Gülistan Doku'nun Annesinden Çağrı

Gülistan Doku\'nun Annesinden Çağrı
23.07.2026 13:00
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Gülistan Doku'nun annesi, eski vali Tuncay Sonel'in eşine seslenerek adalet istedi.

'SEN DE BİR ANNESİN, OĞLUN NE YAPTI, KOCAN NE YAPTI ANLAT'

Tunceli Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, gözaltına alınan tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslenerek, "Öncelikle Başsavcı Ebru Cansu'ya çok teşekkür ediyorum. Adalet Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu dosyaya el atan herkese çok teşekkür ederim. Kızım onların dediğini yapsaydı, şimdi yanımda olacaktı. Kızım bir bedel verdi. Kızım o pisliği kabul etmedi, kafasına sıktılar. Ben kızımın mezarını, kemiklerini istiyorum. Bir daha Gülistanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Sen de bir annesin. Allah için, ne gördüysen savcı hanıma anlat. Oğlun ne yaptı, kocan ne yaptı anlat" dedi.

'BİZ BU DOSYANIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ'

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise dosyanın çözüleceğine inandıklarını ifade ederek, "Duman ikinci gizli tanığımız, Duman da doğru olanı yaptı. Dışarıdakiler, 'bize bir şey olmaz' diyenler. Biliyorum, çok sayıda varsınız. Biliyorum, bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Bugüne kadar sustunuz. 'Validir' dediniz, korktunuz. 'Ekmeğim gider' dediniz, korktunuz. Tehdit edildiniz, korktunuz. Bu saatten sonra asıl bizden korkun. Gelin 'ben pişmanım' deyin, 'Duman' gibi, 'Şubat' gibi sizler de ne gördüyseniz anlatın. Başta Ebru Cansu başsavcım olmak üzere savcılarımız, ağabeylerimiz, ablalarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Biz bu dosyanın çözüleceğine inanıyoruz. En ufak şüphemiz yok" diye konuştu.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun Annesinden Çağrı - Son Dakika

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