Gülistan Doku'nun Kaybolmasında Yeni İddialar - Son Dakika
Gülistan Doku'nun Kaybolmasında Yeni İddialar

16.04.2026 15:50
Gözaltına alınan Gökhan Ertok, SIM kartla ilgili valinin talimat verdiğini öne sürdü.

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok'un savcılık ifadesi tamamlandı. Ertok'un ifadesinde Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini ve Vali Sonel'in SIM karttaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden Gökhan Ertok, Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk, sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınarak Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Polislik mesleğinden ihraç edilen ve Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Tunceli'ye getirilen Gökhan Ertok'un savcılık ifadesi tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre Ertok, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü. Ertok ayrıca, Tuncay Sonel'in Gülistan'ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Ertok, SIM kartta herhangi bir veriyi silmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Tunceli Adliyesi'nde bulunan Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk'ün ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun Kaybolmasında Yeni İddialar - Son Dakika

ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor
Suudi turist Şişli’de otel odasında ölü bulundu Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Richarlison’dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
