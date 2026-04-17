Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyede

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında, Doku'ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla dün delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,