Gülistan Doku Soruşturmasında Gelişmeler

17.04.2026 11:00
Tunceli'de kayıp Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi, aileden tepki geldi.

TUNCELİ'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Doku ailesi şüphelilere tepki gösterirken, fenalaşan Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, 'Delilleri yok etme' suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Gülistan'ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.

Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

