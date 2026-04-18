Gülistan Doku Soruşturmasında Gelişmeler

1) GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (5)

AYGÜL DOKU: TUNCAY SONEL VE ŞEBEKESİ ÇÖKMÜŞTÜR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Elazığ'da gözaltına alınmasının ardından Gülistan'ın ablası Aygül Doku, açıklama yaptı. Doku, açıklamasında can suyumuz olan Ebru savcımız tarih yazıyor. Savcımıza minnettarız ve inanıyoruz, vallahi billahi en ufak bir kuşkumuz yok. Tuncay Sonel ve şebekesi çökmüştür. Tutuklanacağından ömür boyu müebbet alacağından hiç kuşkumuz yokö dedi.

Gülistan Doku'nun diğer ablası Şilan Doku ise, "Gülistan, kanın yerde kalmayacakö diye konuştu. Anne Doku ise dua ederek Tuncay Sonel'in gözaltına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ESKİ BAŞHEKİM BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bugün Tunceli Adliyesi'ne getirilen ve ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise belirlenen yerlere başvurmak ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zeinal Abarakov ve babası Engin Yücer'in ifade işlemleri devam ediyor.

VALİ SONEL'İN OĞLU VE KORUMASI ADLİYEYE GETİRİLİRKEN ARBEDE YAŞANDI

Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun adliyeye getirilmesi bekleyen Doku ailesi ve kalabalık grup, bir otobüsün geldiğini görünce 'katiller' diye slogan attı. İçlerinden bazıları otobüse yabancı cisim fırlatırken, geniş güvenlik önlemi alan polis, kalabalığı sakinleştirdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliyede otobüs bölgeden uzaklaştırılırken, 2 şüphelinin arka kapıdan adliyeye getirildiği öğrenildi.