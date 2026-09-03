Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski komutan yardımcısının eşinin ifadesi ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı.

Tutuklanan Burçin Hızlı Kahraman, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, bir bankada müdür olarak çalıştığını, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel ile Tunceli'ye taşındıktan sonra tanıştıklarını, Handan Sonel'in öğretmen olduğunu ve maaşını çalıştığı bankadan aldığını söyledi.

Sonel çiftinin çocukları Hanzade ve Mustafa Türkay'ı tanıdığını anlatan Kahraman, "Hanzade ile daha yakın bir ilişkimiz vardır. Mustafa Türkay'ı en fazla iki üç kez görmüşümdür. İşimle alakalı valilik binasına gittiğim zamanlarda iki kez Mustafa Türkay'ı valilik korumalarının yanında, valilik kapısının önünde aynı koruma kıyafetleriyle gördüm hatta daha sonra eşime 'bu çocuk böyle giymiş ama bu normal mi?' diye sormuştum. O da bana 'Normal değil ama daha çocuk, özeniyor herhalde' diye cevap vermişti." ifadelerini kullandı.

Tuncay Sonel'in gözaltına alındığı gün Handan Sonel ile iletişimlerinin tespiti sorulan Kahraman, şunları kaydetti:

"O gün bana Handan Sonel WhatsApp üzerinden 'Burçin Hanım' diye mesaj atmış. Ben bunu sonrasında fark ettim. Bu cümlenin devamı da gelmeyince bana ilk gördüğümde mesaj değişik geldi. Ben de kendisine 'Nasılsınız' diye cevap verdim ancak bana geri dönüş olmadı. O tarihlerde yanlış hatırlamıyorsam Gülistan Doku ile ilgili operasyonlar başlamıştı. O yüzden telefonun Handan Sonel'in elinde olmadığını, başkaları tarafından bu mesajın yazıldığını düşündüm. Bu durum bana şüpheli geldi. Bu sebeple sizinle paylaşmak istedim. Bu mesajın yazılma anına kadar yanlış hatırlamıyorsam 2025 yılından beri gerek sosyal medya kanalları üzerinden gerekse telefon hatları üzerinden olsun kendisiyle iletişimim yoktu."

"Haberleri görür görmez aile ile irtibatımı koparma kararı verdim"

Kahraman, "Valinin oğlu cinayet işlemiş haberini haberlerde gördükten sonra bu olayın olabileceğini düşündüm. Adalete olan inancım yüzünden bu haberin bu şekilde boşuna çıkmayacağını düşündüm. Hiç de merak edip ortak tanıdıklarımızdan kimseye sormadım. Bu haberi görür görmez o anda bu aile ile irtibatımı koparma kararı verdim." dedi.

Gülistan Doku kaybolmadan önceki tarih olan 2 Ocak 2020'de Tunceli'ye geldiklerini, bankaya uğradığını, bazı ziyaretler sonrasında Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nu (soruşturma kapsamında tutuklu) arayarak öğretmenevinde yer ayarlandığını ve orada kaldıklarını anlatan Kahraman, 3-4 Ocak'ta çeşitli ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Kahraman, 5 Ocak'ta kahvaltıya davetli olduklarını, vapura yetişmek için garnizondan çıktıklarını söyleyerek, "Sarı Saltuk Köprüsü'nde ve yol güzergahı boyunca hiç durmadık. Sarı Saltuk Köprüsü'nden geçerken hiç kimseyi kesinlikle görmedim." ifadesini kullandı.

"Gülistan Doku'yu köprü üzerinden araçla siz mi aldınız, ne amaçla aldınız ve Gülistan Doku'nun akıbeti hakkında tüm bildiklerinizi anlatınız?" sorusu üzerine Kahraman, şu savunmayı yaptı:

"12.27'de Bayraktepe'den ayrılırken Handan Sonel'i üç gün bizi ağırladığı ve öğretmenevinde misafir ettiği için teşekkür etmek amaçlı aradım. O sırada bahsi geçen Gülistan Doku ya da köprü üstünde çömelmiş bir kız veya bir insan kesinlikle görmedik. Görmemiz mümkün değil. Ulaşamadığım Handan Sonel kayıtlara göre 12.41'de beni aramış. Aradan geçen 15 dakikada Pertek yol ayrımına gelmiş veya dönmüşüzdür. Bu sebeple yolda durmak herhangi bir insanı arabaya almak ya da bir planın kurgunun içinde olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm bu ithamları kesinlikle kabul etmiyorum. Arabada iki kızım ve eşimle gayet mutlu huzurlu bir şekilde yaptığımız dört günlük tatilden evimize dönmek üzere yolumuza çıktık. Yolun devamında Handan Sonel ile 12 dakika yaptığım konuşma ise kendisinin davet ettiği katıldığım gündeki bir kişi hariç yeni tanıdığım diğer kadınlar hakkında konuşuldu, kritik yapıldı. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbetti. Belki yoldan birkaç daha görüşme yapmış olabilirim."

"Yaptığımız bu gezide kendileriyle görüşmüş olduğumuzu kabul ediyoruz"

Kahraman, "Araçlarının köprüden geçmesi, ardından telefon görüşmelerinin yapılması, Tunceli'ye geldikten sonra görüşülen kişiler ve Gülistan'ın kaybolduğu saat aralığındaki araç geçişlerine göre 200'ü aşkın kişinin 15-20 gün içerisinde ifadelerinin alınması ve araçlarının tespit edilmesine rağmen kendilerinin içinde bulundukları aracın soruşturma dışı bırakıldığı ve ifadelerinin alınmadığı"na ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bahsettiğiniz olasılık gerçekten kötü bir tesadüften ibaret. Hiçbir şekilde planlanmış bir şey değildir. Terör bölgesi olması nedeniyle Gaziantep'e karanlıkta varılmaması için planlanmış saattir. Bahsi geçen isimler Tuncay Sonel, Handan Sonel ve Şükrü Eroğlu 9 ay önce tayin olup gittiğimiz ilin valisi, eşi, her işini yapan, bilen koruma polisidir. Yaptığımız bu gezide kendileriyle görüşmüş olduğumuzu kabul ediyoruz. Bu yüzden aranmıştır. Şükrü Eroğlu, öğretmenevi organizasyonu nedeniyle aranmıştır. Aracımızın tespit edilmemesi ve bizlerin ifadeye çağrılmaması sebebini tam olarak bilmiyorum ancak ile geldiğimiz, gezmeye geldiğimiz oradan 9 ay önce ayrıldığımız, sorguyu yapan kişiler tarafından da kolluk kuvveti tarafında da açıkça bilinmektedir. Çağrılsaydık koşa koşa gelir ifademizi verirdik. Her şey çok daha kolay ve hatırlanabilir olur. Bugün düştüğümüz bu kötü duruma düşmezdik. Gülistan Doku'yu tanımayız, Mustafa Türkay Sonel ile ilişkimiz yoktur. Bize anlatılan ve bahsedilen konuyla alakamız yoktur. Yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum."

Burçin Hızlı Kahraman, "O dakika oradan geçişimiz, dosyanın asıl fail olarak belirttiğiniz kişiyle telefon görüşmesi yapmam tamamen kötü bir tesadüften ibarettir. Planlanan herhangi bir durum söz konusu değildir. Amacımız sadece hava kararmadan Gaziantep'teki evimize ulaşmaktır. Bu sebeple saat 13.00'teki Pertek vapuruna yetişmektir." şeklinde savunma yaptı.