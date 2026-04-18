Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8 oldu

AMERİKA'DAKİ ŞÜPHELİNİN AĞABEYİYLE YAPILAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DOSYADA

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.