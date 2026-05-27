Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cip bulundu. Araç, detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'delilleri yok etme, gizleme' suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı. Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.

ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,