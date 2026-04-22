Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

(ANKARA) - Tunceli Valiliği, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında "Gülistan Doku" soruşturmasına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldığını bildirerek, "Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.





Gülistan Doku dosyası kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de tutuklanması ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı ise 12'ye çıktı. Devam eden soruşturmaya ilişkin Tunceli Valiliği'nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tunceli Valiliği'nden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında; Valimiz Sayın Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Sayın Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sayın Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Sayın Kazım Günay Demiralay'ın da katılımıyla 'Gülistan Doku' soruşturması kapsamında Valiliğimiz Toplantı Salonu'nda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.





Toplantıda, yürütülen adli ve idari süreçler tüm yönleriyle ele alınmıştır. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle değerlendirilmekte; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir. Toplumumuzun adalet beklentisinin bilinciyle sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde ilerlemesi; kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla sonuçlandırılması temel önceliğimizdir. Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir."