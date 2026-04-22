Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

22.04.2026 16:09
Tunceli Valiliği, Gülistan Doku soruşturmasında 12 kişinin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - Tunceli Valiliği, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında "Gülistan Doku" soruşturmasına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldığını bildirerek, "Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.



Gülistan Doku dosyası kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de tutuklanması ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı ise 12'ye çıktı. Devam eden soruşturmaya ilişkin Tunceli Valiliği'nde değerlendirme toplantısı yapıldı.
Tunceli Valiliği'nden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında; Valimiz Sayın Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Sayın Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sayın Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Sayın Kazım Günay Demiralay'ın da katılımıyla 'Gülistan Doku' soruşturması kapsamında Valiliğimiz Toplantı Salonu'nda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda, yürütülen adli ve idari süreçler tüm yönleriyle ele alınmıştır. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle değerlendirilmekte; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir. Toplumumuzun adalet beklentisinin bilinciyle sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde ilerlemesi; kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla sonuçlandırılması temel önceliğimizdir. Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir."
Kaynak: ANKA

Tunceli Valiliği, Yerel Haberler, Gülistan Doku, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
