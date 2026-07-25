Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni İfade

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Mehmet Aca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aca, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yetim ve öksüz çocuklara yardım amacıyla yaklaşık 800 bin lirayı elden verdiğini, bu yardımlar nedeniyle kentteki bir caddeye adının verildiğini öne sürdü. Aca, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Samimi Haber'in sahibi ve iş insanı Mehmet Aca, Tunceli Sulh Ceza Hakimliği'nce "bilişim sistemindeki verileri bozmaya veya yok etmeye azmettirme" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklandı.

Mehmet Aca'nın soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

VERİLERİN SİLİNDİĞİ SAATLERDE ARDIŞIK TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Soruşturma dosyasında, Gülistan Doku'nun ailesi tarafından çıkarılan yedek SIM kartın 18 Ocak 2020'de Ankara'ya gönderilmesinin ardından sosyal medya ve iletişim hesaplarına müdahale edildiği öne sürüldü.

Dosyadaki kriminal inceleme ve HTS raporlarına göre, Doku'nun Instagram hesabına 17 Ocak 2020 günü saat 21.23'te giriş yapıldı, 18 Ocak günü saat 05.23'te ise hesaptan çıkış gerçekleştirildi. Aynı gün saat 06.20 ile 09.03 arasında Doku'nun WhatsApp hesabındaki verilerin silindiği tespit edildi.

WhatsApp verilerinin silinmesinden 6 dakika sonra, saat 09.09'da, işlemi gerçekleştirdiği öne sürülen eski polis memuru Gökhan Ertok ile Mehmet Aca arasında 245 saniyelik telefon görüşmesi yapıldığı belirlendi.

Saat 09.09, 09.45 ve 10.05'te gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Aca'nın, saat 10.36'da dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nu aradığı kaydedildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Aca ile Ertok arasında geçmişte benzer bir ardışık görüşme trafiği bulunmamasına rağmen verilerin silinmesinin hemen ardından görüşmeler yapılmasını ve sonrasında dönemin valisinin korumasının aranmasını "hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendirdi.

"BİLGİSAYARI BOZULDUĞU İÇİN PARA İSTEDİ"

Mehmet Aca, kolluk, savcılık ve hakimlik ifadelerinde Gülistan Doku'ya ait SIM karttan ve sosyal medya hesaplarının şifrelerinden haberdar olmadığını savundu.

Aca, kolluk ifadesinde telefon görüşmelerinin Tunceli Valiliği'nin sosyal medya ve tanıtım çalışmalarıyla ilgili olduğunu belirtti. Savcılık ifadesinde ise görüşmelere ilişkin şu iddiada bulundu:

"18 Ocak sabahı Gökhan Ertok beni arayarak bilgisayarının bozulduğunu ve tamir için koruma Şükrü Eroğlu'ndan 100 bin TL para istediğini söyledi. Ben Şükrü'yü arayıp 'Para gönderme, bu adam dolandırıcı' dedim. Ama buna rağmen parayı göndermişler."

"VALİLİK MAKAMINDA ELDEN PARA VERDİM"

Mehmet Aca'ya, Tunceli'de bir caddeye "Mehmet Aca Caddesi" adının verilmesinin nedeni de soruldu.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talebi üzerine yardım amacıyla elden para verdiğini ileri süren Aca, savcılık ifadesinde şunları kaydetti:

"2017-2018 yıllarında Tuncay Sonel beni arayarak yetim ve öksüz Tuncelili çocuklar için yardım istedi. IBAN numarası istedim, bana 'IBAN'dan olmaz, yanıma gel, elden teslim et' dedi. Tunceli Valilik makamında arka dinlenme odasında kendisine elden, tam miktarını hatırlamamakla beraber, 400-500 bin TL civarı parayı teslim ettim. Yanımızda kimse yoktu.

Yine Afyon iline öğrencilerin gezi amacıyla götürülmesi için benden uçak kiralama bedeli olarak 300 bin TL istendi. Makam odasındaki dinlenme odasında elden 300 bin TL teslim ettim. Bu yardımlarım sebebiyle caddeye adım verildi."

ERTOK'UN SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Gökhan Ertok'un, "Mehmet Aca bana 'SIM karttan haberim var, gerekeni yap' dedi" şeklindeki beyanını da reddeden Aca, Ertok'un kendisine iftira attığını savundu.

Aca, Ertok'un madde ve sanal bahis bağımlısı olduğunu, şirket hesabı yerine kendi IBAN numarasını vererek müşterileri dolandırdığını ve işten çıkarılması nedeniyle kendisine husumet beslediğini iddia etti.

DOSYADAKİ TANIKTAN "CİNAYETİN ÜSTÜNÜ KAPATTI" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan tanık Kenan B.'nin beyanında da Mehmet Aca'ya ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Kenan B., cezaevindeyken eski avukatı Fehim G.'nin kendisine, "Aca'nın eli kolu uzundur, devlette ve adliyede başsavcılarla arası iyidir. Bak, Mehmet abi Gülistan Doku cinayetinin de üstünü kapattı, cesedi de yok etti. Sen parayı ver, senin dosyan onun için çocuk oyuncağıdır" dediğini ileri sürdü.

Mehmet Aca ise Kenan B.'nin akrabası olduğunu, aralarında ailevi husumet bulunduğunu ve söz konusu kişinin bir kadın cinayeti nedeniyle cezaevinde bulunduğunu belirterek iddiaları reddetti.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VE DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ

Tunceli Sulh Ceza Hakimliği, yüzde 80 engelli olduğunu ve bakıma muhtaç bulunduğunu belirten Mehmet Aca'nın tutuksuz yargılanma talebini reddetti.

Hakimlik; HTS kayıtları, kriminal inceleme raporları, MASAK verileri ve ifadeler arasındaki çelişkileri dikkate alarak kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin karartılma ihtimali olduğu gerekçesiyle Aca'nın tutuklanmasına karar verdi.