Güllaç: Ramazan'ın Vazgeçilmezi - Son Dakika
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Güllaç: Ramazan'ın Vazgeçilmezi

Osmanlı'dan günümüze güllaç, Ramazan sofralarının hafif ve popüler tatlısı olarak ilgi görüyor.

04.03.2025 17:14
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Osmanlı'dan günümüze Ramazan sofralarının en renkli tatlısı: Güllaç

KONYA - Osmanlı mutfağında sultanlara hazırlanan günümüzde ise Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, tezgahları süslüyor. Güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hafif bir tatlı olması sebebiyle iftarda vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan en renkli tatlılardan güllaç, Ramazan ayında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilen güllaç, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor. Güllacın yapım aşamasındaki püf noktalara değinen tatlı ustası İbrahim Taşdemir, "Güllacın olmazsa olmazı süt, sütün içerisine şeker, 1 yemek kaşığı gül suyu ekliyoruz. 1 litre süte 300 gram şeker olacak şekilde güllacın her katmanını sütle yumuşattıktan sonra isteğe bağlı olarak güllaç arasına fıstık, ceviz ve fındık gibi çeşitleri ana malzeme olarak ekleyebiliriz" dedi.

"Güllacın olmazsa olmazı yüzde 90 gül suyu"

Yeni kuşağın bu tür tatlıları biraz daha sevdiğini anlatan İbrahim Taşdemir, "Güllacın içerisinde süt var, şeker ve olmazsa olmaz gül suyu var. İçerisinde ceviz, üzerinde ise meyve çeşitleri var. Portakal, nar, kivi ve çilek gibi meyvelerle süslenebilir. Her Ramazan bu lezzete talep oluyor, talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Sütlü tatlı olduğu için biraz daha ilgi diğer tatlılara göre fazla. Yeni jenerasyon biraz daha seviyor bu tür tatlıları. Onun için biz de bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ortalama olarak 8-10 tepsi güllaç satışlarımız oluyor. Güllacın olmazsa olmazı gül suyu. Vanilya katanlar var ama ben güllaç içerisinde gül suyunu tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hafif olması yönünden çok tercih edilen bir lezzet"

Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu da, "Güllaç son zamanlarda Ramazan aylarının olmazsa olmaz lezzeti haline geldi. Eskiden güllaç pek tercih edilmezdi. Bunun tercih sebebi de sütlü ve hafif olması yönünden çok tercih edilen bir lezzet. Ramazan aylarında özellikle daha çok satılan bir ürün ve hafif, midede ekşime yapmadığı için tercih ediliyor, herhangi bir sıkıntısı yoktur. Sadece süt ve hamur yaprağından oluşan bir tatlı" ifadelerini kullandı.

Merdiven altı ürünlere dikkat

Tatlı almak isteyen vatandaşlara seslenen Kağnıcıoğlu, "Vatandaşlarımıza özellikle bildikleri yerlerden almasını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı üretilen alışveriş yapılırsa sağlığımızı da tehlikeye düşürebilir. Vatandaşlarımız bilinen yerlerden alırsa bir sıkıntı durumunda haklarını da arama şansları olur. Merdiven altı ürünlerde karşılarında muhatap bulamazlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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