Güllü davasında tanık, Tuğyan\'ın annesini pencereden attığını, tehdit edildiğini anlattı

'ANNESİNİ PENCEREDEN ATTIĞINI GÖRDÜM'

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın duruşmasında söz verilen Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, "Biz, odadaydık ve eğleniyorduk. Güllü içeri girdi. O sırada ben aynaya döndüm ve daha önce yaşadığım bir kazadan dolayı olan yaralarıma bakıyordum. Arkamı döndüğümde Tuğyan'ın annesini pencereden attığını gördüm. Sonra bana 'Koş' dedi. Ben şoka girmiştim. Çok korkmuştum ve ilk ifadem farklıydı. Cenaze günü Tuğyan bana 'Beni yakarsan bende seni yakarım' dedi. Ben bunu avukatıma söyledim. Kendime dikkat etmemi, delillerin toplanmasını beklememi söyledi. Daha sonra avukatına gerçekleri söylemek istediğimi, artık dayanamadığımı söyledim. Gözaltına alındıktan sonra gerçekleri anlattım. Tuğyan daha öncesinden bana planına dair bir şey söylemedi. Ayrıca, ben yaralarıma bakarken çözülen ses kaydında, 'hadi görüşürüz bay' laflarını duymadım. Yaralarıma odaklanmıştım" dedi.

'KATİL DEDİĞİN BİRİNİ NEDEN TESELLİ ETTİN'

Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Sultan'a, "Olayın ardından cenazedeki görüntülerde 'Katil' dediğin birini neden göğsüne bastırıp teselli ettin? 'Katil' dediğin birine neden böyle merhamet gösterdin?" sorusunu yöneltti. Sultan Nur Ulu ise cevap olarak, "Seyhan hanım cenazenin görüntüleneceğini ve basında servis edileceğini söyledi. Ben de görüntülerde soğuk davrandığım görülürse benim açımdan sıkıntı olacağını düşündüm" diye konuştu.

Sultan Nur Ulu, devam eden duruşmada sorulara cevap vermeyi sürdürüyor.

Mehmet İNAN- Zehra BAYKAL/ YALOVA,