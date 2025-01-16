Gülnar Başkanı Önge 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Başkan Önge, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" fotoğrafını oylayan Önge, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci ", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarını seçti.

Başkan Önge, AA çalışanlarına başarılar diledi.