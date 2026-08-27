Gülnar'da Muhtarlar Toplandı
Gülnar'da muhtarlar, Kaymakam Aslan başkanlığında toplantıda taleplerini iletti.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında yapılan toplantı, Gülnar Kültür Merkezi'nde organize edildi.
Toplantıya, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.
Mahallelerin mevcut durumu, yürütülen hizmetler ve ihtiyaçların ele alındığı toplantıda, muhtarların talepleri dinlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gülnar'da Muhtarlar Toplandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?