Gülnar'da Polis Haftası Kutlaması

09.04.2026 13:16
Kaymakam ve Belediye Başkanı, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıldönümünü mesajlarla kutladı.

Gülnar'da Kaymakam İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şanal, mesajında, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu düzeninin tesisi ve vatandaşların huzur içinde yaşaması için 181 yıldır büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Emniyet Teşkilatının, her türlü suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği üstün başarılarla milletin güvenini ve takdirini kazandığını ifade eden Şanal, "Gücünü kanunlardan ve halkımızdan alan polisimiz, devletimizin bölünmez bütünlüğünün ve milli birliğimizin en önemli teminatlarından biridir. Gülnar'ımızda da mesai mefhumu gözetmeksizin, yüksek bir vazife bilinciyle hizmet veren emniyet mensuplarımızın sergilediği disiplinli ve şefkatli yaklaşım, devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Önge de gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan emniyet güçlerinin, sadece asayişi sağlamakla kalmayıp, şefkat dolu elleriyle vatandaşın her daim yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Advertisement
