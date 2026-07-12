Gülnar\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.
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