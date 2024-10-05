Gülseren Türker'in Besicilik Azmi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gülseren Türker'in Besicilik Azmi

Gülseren Türker\'in Besicilik Azmi

58 yaşındaki Gülseren Türker, 40 yıldır hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlıyor.

05.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 58 yaşındaki Gülseren Türker, 40 yıldır Çambaşı Yaylası'na bağlı Soğanözü Obası'nda besicilik yaparak ailesinin geçimini temin ediyor.

Türker, 1984'te evlendikten sonra besicilik yapan eşine hayvanların otlatılması, sağılması ve bakımı gibi işlerde yardım etti. Türker, yıllar geçtikçe işin her aşamasını öğrendi.

Yılın 6 ayını 2 bin rakımın üzerindeki obada geçiren Türker, üç yıl önce eşinin vefatının ardından iki oğlunun da desteğiyle işleri yürütmeye devam etti.

Havanın soğuması ile obadan dönme hazırlıklarını sürdüren Türker, AA muhabirine, 40 yıldır mayısın 15'inde obaya çıktıklarını söyledi.

Türker, hava sıcaklığına bağlı olarak ekim sonu veya kasımın başlarında Altınordu ilçesindeki evlerine döndüklerini, o döneme kadar da 93 büyükbaşın çayırlarda yayıldığını ifade etti.

Büyük oğlunun hayvanların satışıyla ilgilendiğini, küçüğünün ise kendisine bakımlarında yardım ettiğini anlatan Türker, "Sabah saat 05.00'te kalkıyoruz. Çayımızı içtikten sonra saat 07.00-07.30 gibi hayvanların yanına çıkıyoruz. İnekleri sağıyoruz, küçükleri emdiriyoruz. İşimizi bitirdikten sonra hayvanları salıveriyoruz. Ev işleri ve ahırdaki temizlikleri yapıyoruz. Buzağıları doyuruyoruz." dedi.

"Hayvancılık sayesinde bir şeylere sahip olabildik"

Türker, kızının da evlenene kadar kendisine hayvanların bakımında yardım ettiğini, üç çocuğunun da işlerin yoğunluğu dolayısıyla oyun oynamaya bile fırsat bulamadan büyüdüklerini dile getirdi.

İşini severek yaptığını belirten Türker, şöyle devam etti:

"Bu işte sevdiğim taraf ele ihtiyacın olmuyor, paranı kazanabiliyorsun, kimseye ihtiyacın olmuyor. Hem hayvanları da seviyorum. Biraz yıprandık ama seviyorum işimi. Sevmesem yapamam zaten. 6 ay burada kimse kalmaz. Şimdi kadınlar buraya gelip de 6 ay durur mu? Bir gün durmazlar. Çocuklar hiç gelmiyor. Ama benim çocuklarımın üçü de burada büyüdüler. Hep birlikte bu işi yaptık."

Türker, elinden gelen her işi yapmaya gayret ettiğini vurgulayarak, "Süt ve peynir de satarak evin ihtiyaçlarını görüyorum. Hayvancılık sayesinde bir şeylere sahip olabildik. Ele ihtiyacımız olmuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çambaşı Yaylası, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Kadın, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülseren Türker'in Besicilik Azmi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:07:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gülseren Türker'in Besicilik Azmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement