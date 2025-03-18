Gültekin Uysal'dan İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Uysal, "Bir koltuk için, korkuları için memlekete verdikleri zararın hesabı elbet sorulacaktır." dedi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasın iptal edilmesine hükmetti. Alınan bu karar Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal X hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Uysal'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının 'iptal' edilmesi kararı, ülkemizde ağır aksak da olsa işleyen adaletin ve demokrasinin 'Erdoğan bir kez daha seçilebilsin diye' nasıl 'iptal' edildiğini göstermektedir. Daha önce defalarca gördüğümüz ve söylediğimiz gibi siyasette rekabet uzunca zamandır, kamu kudreti vasıtasıyla, adli ve idari bürokrasi yardımı ile AKP ve Erdoğan lehine bozulmuşken bu son karar artık bir rekabetin dahi kalmadığını, kalmaması için uğraşıldığını, zira kaybedeceklerini bu kadar net gördüklerini ikrardan başka şey değildir.

"Erdoğan, zaten sandığa hapsettiği demokrasiyi artık gömme niyetindedir"

Erdoğan, zaten sandığa hapsettiği demokrasiyi artık gömme niyetindedir. Artık 'sandık hikayeleri' bile anlatamayacağını bilmektedir. 'Kariyer' planları dahilinde üç aylık zindan geçmişlerinden 25 yıldır mahduriyet üretenler refah, bilim, kalkınma, huzur üreteceklerine boyuna mağdur üretiyorlar. Bu karar Türkiye'nin uluslararası alanda eser miktarda kalmış siyasi itibarını da yok edecek, güya toplamaya çalıştıkları yatırımcıyı kaçıracak ama daha da önemlisi Erdoğan ve AKP için bir çıkış yolu olmayacaktır. Bir koltuk için, korkuları için memlekete verdikleri zararın hesabı elbet sorulacaktır."