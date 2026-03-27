Gümrük Uygulamaları Paneli Tekirdağ'da

27.03.2026 09:21
Tekirdağ Valisi Soytürk, gümrük mevzuatındaki değişiklikler ve sanayi hakkında panelde konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Türkiye'de Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticarette Yeni Dönem: Riskler, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri" paneline katıldı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile MÜSİAD Tekirdağ Şubesi işbirliğinde gümrük mevzuatındaki güncel değişiklikler, ihracat ve ithalat süreçlerinde karşılaşılan uygulama sorunları, gümrük denetimleri ve risk analizleri ile sektörel beklentiler hakkında Çorlu TSO'da panel düzenlendi.

Vali Soytürk, buradaki konuşmasında, Tekirdağ'ın önemli bir sanayi şehri olduğunu söyledi.

Kenttin Türkiye'de en çok ihracat yapan iller arasında beşinci olduğunu belirten Soytürk, "Sanayicilerimizin sıkıntılarını çözmek adına sektörel toplantılar yapıyoruz. Savunma sanayinde ciddi iki büyük toplantı yaptık. Perakende sektörü ile ilgili marketlerle bir toplantı yaptık ve çok olumlu sonuçlar aldık. Bunun yanında ilaç sektörü ile un sektörü ile toplantılar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sanayicimiz ihracat yapıyor, istihdam sağlıyor, dolayısıyla onun talepleri kamu görevlisi olarak bizler için emirdir desturu ile çalışıyoruz." dedi.

Panelde, MÜSİAD Tekirdağ Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Demir, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Mehmet Metin Korkmaz da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

