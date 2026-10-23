Kapaklı\'da boş araziye düşen yıldırım anne ile kızını yaraladı, 38 yaşındaki kadın ağır yaralı

Kapaklı'da boş araziye düşen yıldırım anne ile kızını yaraladı, 38 yaşındaki kadın ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuvvetli yağışın etkili olduğu Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Ceren Sokak yanındaki boş araziye öğleden sonra yıldırım düştü. O sırada sokaktan geçen Nurcan P. ile 5 yaşındaki kızı A.P. yaralandı. Önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen anne ağır durumda üniversite hastanesine sevk edilirken küçük kız taburcu edildi.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde boş araziye düşen yıldırım, yolda yürüyen Nurcan P. (38) ile kızı A.P.'nin (5) yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi.
YAĞIŞ SIRASINDA BOŞ ARAZİYE YILDIRIM DÜŞTÜ
Tekirdağ ve çevresinde bugün kuvvetli yağış etkili oldu. Kapaklı ilçesinin Mevlana Mahallesi Ceren Sokak yanındaki boş araziye saat 14.30 sıralarında yıldırım düştü. Bu sırada sokakta yürüyen Nurcan P. ile kızı A.P., yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE SEVK EDİLDİ, KIZI TABURCU OLDU
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan anne Nurcan P., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan A.P. ise taburcu edildi.
Kaynak: DHA
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