Gümrükçü, Washington'da NATO Zirvesini Değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Atlantik Konseyi tarafından Washington'da düzenlenen konferansa iştirak etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen konferansta, NATO Ankara Zirvesi'nin sonuçları ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.