Gümrükte 6.8 Kilogram Kaçak Safran Yakalandı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 6 kilo 800 gram kaçak safran ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük sahası içerisinde yabancı uyruklu bir kişiye ait tırın dorsesinde arama yapıldı.

Aramada gümrük kaçağı 6 kilo 800 gram safran ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.