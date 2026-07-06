Gümrükte 79 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gümrükte 79 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Gümrükte 79 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi
06.07.2026 20:27
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Doğubayazıt'ta, İran'dan gelen araçta 79 kilo 642 gram afyon sakızı bulundu. Soruşturma başlatıldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş toplam 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler, yakın takibe aldı. X-ray taraması ve narkotik köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda, aracın tavan ve yan döşemelerinin içerisine gizlenmiş bölmeler tespit edildi. Görevliler tarafından sökülen tavan ve yan döşemelerde 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ve araca ekiplerce el konulurken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Afyon, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrükte 79 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi - Son Dakika

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