Gümülcine\'de "Çanakkale Savaşları ve Zaferleri" temalı öykü yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

31.03.2026 18:41
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tarafından düzenlenen "Çanakkale Savaşları ve Zaferleri" temalı öykü yarışmasının ödül töreni Gümülcine'de yapıldı.

Birlik lokalinde düzenlenen törende yarışmaya katılan öğrenciler ödüllerini aldı. Programa eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin sınırlı imkanların akılcı kullanımı, inanç ve birlik beraberlik sayesinde kazanıldığını vurguladı.

Zorlukların varlığından ziyade bu zorluklarla nasıl başa çıkıldığının önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, Çanakkale'nin bu yönüyle önemli dersler içerdiğini kaydetti.

Çanakkale Savaşı'nın gençlere hayatın zorlukları karşısında nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini öğrettiğini belirten Ünal, bu bilinçle yetişen nesillerin önemini anlattı.

"Çanakkale bizim ön sözümüzdür"

Etkinliğe katılan öğrenci ve aileleri tebrik eden Ünal, "Çanakkale bizim ön sözümüzdür. Bu ön sözü yazan şehitlerimizi ve onların emanetini unutmamak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet ise Çanakkale Savaşları'nın Türk ve dünya tarihi açısından askeri, siyasi ve toplumsal sonuçlarıyla önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Ahmet, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş değil, Türk milletinin kendi topraklarını savunduğu meşru bir direniş olduğunu dile getirdi.

İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u ele geçirme, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakma ve müttefikleri Rusya'ya destek sağlama hedefinde olduğunu hatırlatan Ahmet, Türk ordusunun ise yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük bir direniş sergilediğini vurguladı.

Çanakkale'de deniz ve kara savaşlarının yaşandığını anımsatan Ahmet, 1916'ya kadar süren kara muharebelerinde her iki tarafın da ağır kayıplar verdiğini ancak Türk milletinin bu süreçte "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe yazdırdığına dikkati çekti.

Ahmet, Çanakkale Zaferi'nin, Balkan Savaşları'nın ardından zor bir dönemden geçen Türk ordusunun yeniden güç kazandığını gösterdiğini ve Milli Mücadele ruhunun temellerini oluşturduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Ahmet, bu tarihi bilincin yeni nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Batı Trakya Türklerinin geçmişte büyük bir imparatorluğun parçası olduğunu söyleyen Ahmet, çocukların tarihlerini öğrenmesinin özgüvenlerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ahmet, öğretmenlerin bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, öykü yarışmasına katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

