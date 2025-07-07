Gümüşhacıköy\'de Biçerdöver Kontrolleri Başladı

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver kontrollerine başladı.

İlçe genelinde sürdürülen denetimlerde, dane kayıplarının en aza indirilmesi ve yangın risklerinin önlenmesi amacıyla kapsamlı önlemler alındı.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, yaptığı açıklamada, hasat yapılan alanlarda ilçe müdürlüğü bünyesindeki kontrol ekipleri tarafından teknik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Eker, "Operatör belgesi bulunmayan biçerdöver kullanıcılarının hasat yapmalarına izin verilmiyor. Dane kayıplarının yüzde 3'ün altına indirilmesi için biçerdöver sahipleri ve operatörlere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor," dedi.