Gümüşhacıköy'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde sağlık taraması bilgilendirmesi yapıldı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu. Sağlıklı yaşam, kronik hastalıklar ve kanser taramaları konularında bilgi verilen etkinlikte UMKE de afet bilgilendirmesi yaptı; Kaymakam Büşra Güneş stantları ziyaret etti.
Gümüşhacıköy ilçesinde 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara sağlıklı yaşam, kronik hastalıklar, kadın ve çocuk sağlığı, kanser taramaları, sigara bırakma danışmanlığı ve organ bağışı konularında bilgi verildi.
Etkinlikte Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından da afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş de etkinliği ziyaret ederek stantları gezdi.
Vatandaşlarla sohbet eden Güneş, yürütülen çalışmalar hakkında sağlık personelinden bilgi aldı.
Etkinliğe Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru ile sağlık çalışanları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde sağlık taraması bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?