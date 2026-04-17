Gümüşhacıköy\'de Küçükbaş Hayvan Aşılamaları

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvanlara yönelik aşı ve kimliklendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, ilçede koyun ve keçilere yönelik çiçek ve veba aşılamalarının yanı sıra küpeleme işlemlerinin de düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Eker, yürütülen çalışmaların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada titizlikle uygulandığını belirterek, hayvan sağlığının korunması ve kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti.