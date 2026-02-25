Gümüşhacıköy'de Okuma Kültürü Projesi - Son Dakika
Gümüşhacıköy'de Okuma Kültürü Projesi

Gümüşhacıköy'de Okuma Kültürü Projesi
25.02.2026 11:41
Kemalpaşa İlkokulu'nda 'Bir Kitap Bin Dünya' projesi ile öğrencilere güçlü bir okuma alışkanlığı kazandırılıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir ilkokulda hayata geçirilen "Bir Kitap Bin Dünya" projesi, öğrencileri Türk ve dünya klasiklerinin zengin dünyasıyla buluşturarak erken yaşta güçlü bir okuma kültürü kazandırmayı hedefliyor.

Kemalpaşa İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler, her ay belirlenen eserleri okuyarak hem edebiyatın seçkin örneklerini tanıyor hem de çeşitli etkinliklerle kitapların iç dünyasını keşfediyor. Okuma süreci, sohbet, drama, canlandırma ve yaratıcı çalışmalarla desteklenerek öğrenciler için eğlenceli ve öğretici bir öğrenme ortamına dönüştürülüyor.

Okul Müdürü Elfa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin temel amacının öğrencilerde kalıcı bir okuma alışkanlığı oluşturmak olduğunu belirtti.

Çakır, "Öğrencilerimizin okuma kültürünü geliştirmek ve onlara güçlü bir kitap alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'Bir Kitap Bin Dünya' projesini başlattık. Zümre öğretmenlerimiz tarafından oluşturulan komisyonla belirlenen eserleri okuyan öğrencilerimizin bir üst kademeye bu donanımla geçmesini hedefliyoruz." dedi.

1928 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren okulun ilçedeki öğrencilerin önemli bir bölümüne eğitim verdiğini ifade eden Çakır, projeyle okula özgü sürdürülebilir bir okuma kültürü oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kemalpaşa İlkokulu 3-B sınıf öğretmeni Halime Deligöz ise projeyi planlarken çocuklara kitap sevgisini nasıl aşılayabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Her ay iki kitap belirlediklerini aktaran Deligöz, "Bu ay öğrencilerimiz 'Siyah İnci' ve 'Zaman Bisikleti' ile buluştu. Kitapları sadece okumakla kalmıyor, yazarları tanıyor, kahramanların hayal dünyasına birlikte giriyoruz." diye konuştu.

Okuma sürecini drama ve canlandırmalarla zenginleştirdiklerini belirten Deligöz, şu ifadeleri kullandı:

"Kitaplarımız bittiğinde öğrencilerimizle sohbet ediyor, sahnelemeler yapıyoruz. Yeri geliyor Siyah İnci oluyoruz, yeri geliyor Zaman Bisikleti'nin kahramanlarına dönüşüyoruz. Bu yöntem çocukların kitaba olan ilgisini gözle görülür şekilde artırdı."

Projeye katılan 3-B sınıfı öğrencisi Yekta Kerem Cantürk, yeni kahramanlarla tanışmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğretmenlerinin kitaplarla ilgili farklı etkinlikler yaptırdığını anlatan Cantürk, "Bu kitapları belki anne ve babalarımız da okudu. Ben de okumaktan çok mutlu oluyorum." dedi.

4-D sınıfı öğrencisi Zehra Zileli ise proje kapsamında her ay iki kitap okuduklarını belirterek, okuma çalışmalarının dönem sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Kitapların ardından boyama, drama ve çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Zileli, "Hem güzel etkinlikler yapıyoruz hem de güçlü bir okuma alışkanlığı kazanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Kemalpaşa, Edebiyat, Kültür, Güncel, Amasya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de Okuma Kültürü Projesi - Son Dakika

