Gümüşhacıköy'de Ramazan Denetimleri

24.02.2026 16:42
Belediye zabıta ekipleri, hijyen ve gıda güvenliği için denetimlere hız verdi.

Gümüşhacıköy Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesiyle denetimlerine hız verdi.

Ekipler, fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ile tarih denetimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Zehra Özyol, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

