Gümüşhacıköy\'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol katıldı.

Protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçe protokolü, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kaymakam Güneş, 18 Mart'ın Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Çanakkale'de yazılan destan, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü göstergesidir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.