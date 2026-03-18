Gümüşhacıköy'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhacıköy'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Gümüşhacıköy\'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
18.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol katıldı.

Protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçe protokolü, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kaymakam Güneş, 18 Mart'ın Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Çanakkale'de yazılan destan, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü göstergesidir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:24:40. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.