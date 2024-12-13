Gümüşhacıköy\'de Servis Denetimi

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince, öğrencilerin güvenle yolculuk yapabilmesi için okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

Uygulamada, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hatırlatmada da bulunuldu.

Kaymakam Büşra Güneş, gazetecilere, çocukların güvenli şekilde okullarına ulaşması ve dönmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerle servis araçlarının yasalara uygun şekilde hizmet vermesini sağlıyoruz. Eksiklik tespit edilen araçlara gerekli uyarılar yapılarak, öğrenci taşımacılığında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor." dedi.