Gümüşhacıköy’de Trafik Denetimleri

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Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 bin 470 aracı sorguladı.

Yapılan kontrollerde 85 araca toplam 607 bin 890 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik denetimleri kapsamında 6 sürücünün ehliyetine el konulurken, 14 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, 5 bin 357 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı ve yapılan sorgulamalar sonucunda 7 aranan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.