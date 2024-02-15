Amasya'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Amasya\'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılayı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay Orta Karadeniz Amasya Kan Merkezi'nin kan toplama aracında vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar kabul edildi. Kan bağışı aracında görevli Dr. Ayhan Şahin, kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak için herkesin yılda 3 kez kan vermesi gerektiğini belirtti ve ilçe halkına teşekkür etti. Gün içerisinde 62 ünite kan toplandı ve kan bağışı kampanyası bölgede periyodik aralıklarla devam edecek.

15.02.2024 12:43
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay Orta Karadeniz Amasya Kan Merkezi'nin kan toplama aracında vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar kabul edildi.

Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Ayhan Şahin, herkesin kan verme konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için de sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım. İlçe halkının yoğun talebine teşekkür ediyorum. Gün içerisinde 62 ünite kan toplandı. Tüm bölgede kan bağışını periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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