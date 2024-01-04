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Gümüşhacıköy'deki Kur'an Kursu Öğrencileri Filistin İçin Kermes Düzenledi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'deki Kur'an Kursu Öğrencileri Filistin İçin Kermes Düzenledi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Merkez Hanife Saygılı 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla düzenledikleri kermeste elde ettikleri geliri ilçe müftülüğüne teslim etti. Kermese katılan vatandaşlar, el emeği ürünlerini satın alarak öğrencilere destek verdi. Toplanan 30 bin 600 lira, Gümüşhacıköy Müftüsü Adem Verim'e teslim edildi. Müftü Verim, öğrencilerin duyarlı davranışından dolayı memnuniyetini dile getirerek, kermesin gelirinin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini belirtti.

Gümüşhacıköy\'deki Kur\'an Kursu Öğrencileri Filistin İçin Kermes Düzenledi
04.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 15:01
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri tarafından düzenlenen kermesin geliri, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere ilçe müftülüğüne teslim edildi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü'e bağlı Merkez Hanife Saygılı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kermes düzenledi.

Kermese katılan vatandaşlar, el emeği ürünlerini satın alarak öğrencilere destek verdi.

Kermes sonunda elde edilen 30 bin 600 lira, Gümüşhacıköy Müftüsü Adem Verim'e teslim edildi.

Verim, kermese katılan tüm vatandaşlara ve öğrencilere teşekkür ederek, "Kur'an kursu öğrencilerimiz tarafından düzenlenen kermesin geliri, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Öğrencilerimizin bu duyarlı davranışı bizleri çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA
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Gümüşhacıköy, Filistin, Amasya, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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