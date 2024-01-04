Gümüşhacıköy\'deki Kur\'an Kursu Öğrencileri Filistin İçin Kermes Düzenledi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri tarafından düzenlenen kermesin geliri, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere ilçe müftülüğüne teslim edildi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü'e bağlı Merkez Hanife Saygılı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kermes düzenledi.

Kermese katılan vatandaşlar, el emeği ürünlerini satın alarak öğrencilere destek verdi.

Kermes sonunda elde edilen 30 bin 600 lira, Gümüşhacıköy Müftüsü Adem Verim'e teslim edildi.

Verim, kermese katılan tüm vatandaşlara ve öğrencilere teşekkür ederek, "Kur'an kursu öğrencilerimiz tarafından düzenlenen kermesin geliri, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Öğrencilerimizin bu duyarlı davranışı bizleri çok mutlu etti." dedi.