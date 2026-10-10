Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, 4-6 Yaş Kur\'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Saygılı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete İlçe Müftüsü Osman Gül de eşlik etti; Güneş kursta incelemelerde bulundu ve çocuklarla sohbet etti.
AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Saygılı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Müftüsü Osman Gül'ün eşlik ettiği ziyarette Güneş, kursta incelemelerde bulunarak eğitim gören çocuklarla sohbet etti.
Kursun işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında Müftü Gül ve kurs öğretmenlerinden bilgi alan Güneş, öğrencilerle yakından ilgilendi.
İlçe Müftüsü Osman Gül, ziyaretinden dolayı Kaymakam Güneş'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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