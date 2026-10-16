Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi\'nde öğrencilerle buluştu

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdürü Cüneyt Gümüş'ten bilgi alan Güneş, sınıflarda sohbet etti ve öğretmenlere kolaylık, öğrencilere başarı diledi.
AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Okul Müdürü Cüneyt Gümüş'ten eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Güneş, sınıflarda öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Güneş, öğretmenlere çalışmalarında kolaylık, öğrencilere ise eğitim hayatlarında başarı diledi.
Kaynak: AA
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